Loven fra Sion

Loven fra Sion hviler etter Jesu ord på to bud. Det første og største av dem er: «du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand». Men Jesus var tydelig på at det andre, som lyder: «du skal elske din neste som deg selv», var like stort. Det første av dem er summen av de fem første budene som bibelteksten omtaler som «chukim». Det andre er summen av de fem siste budene.