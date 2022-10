Norge IDAG

President Joe Biden sa at retten til abort blir Demokratenes fanesak, da han talte under et valgkamps-arrangement i regi av Den demokratiske nasjonale komiteen i Washington tirsdag 18. oktober. Foto: Patrick Semansky/Ap/NTB

Biden snublet seg gjennom abort-tale:

Lover lovfestet rett til abort ved valgseier

USA president Joe Biden sa på et valgmøte at han lover at rett til abort blir Demokratenes viktigste sak dersom de sikrer flertallet i Kongressen i valget i november.