Jim Caviezel, hovedrolleinnhaver i «Sound of Freedom». Foto: Skjermdump av offisiell trailer fra YouTube

Lyden av frihet – for menneskeslaver

Du så kanskje filmen the Passion of the Christ? I denne ble Jesus korsfestet, og vi fikk se hans lidelser illustrert på lerretet. Mel Gibson var regisser for denne filmen og nå er Gibson involvert, denne gangen som støttespiller, for en ny film «Sound of Freedom». Mannen som spilte Jesus, Jim Caviezel, er hovedrolleinnhaver også i denne nye filmen, som prøver å synliggjøre menneskeslavers grunnleggende rettigheter.