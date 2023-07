Lyden av frihet

Håp i mørket: – Det er en viktig film, ikke bare for at vi skal gråte over barna som frarøves sine liv. Men fordi det kan tenne håp. Når vi ser hva et menneske som ser uretten og gjør noe med det, kan få til, gir det også inspirasjon for andre, skriver

sjefredaktør Trine Overå Hansen. Foto: AH