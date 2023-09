Norge IDAG

Konservativt i Agder fylke og Kristiansand kommune under valgkampen 2023. Foto: Konservativt Kristiansand

Erik Selle og VG:

Mangler stemmesedler for Konservativt i flere kommuner

– Vi trenger åpenbart internasjonale valgobservatører i norske valg, sier Konservativts leder Erik Selle etter at det ble klart at det har manglet stemmesedler for Konservativt i flere norske kommuner.