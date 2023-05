Norge IDAG

— En ny type journalistikk i kristen Norge er hyperkritisk til frivillig og kristent arbeid. Det vil ingen ende ta. Og nå har verdensevangelisten Svein Magne Pedersen måtte tåle en ny runde gapestokk på avisens førsteside, skriver sjefredaktør i Norge IDAG, Finn Jarle Sæle. Foto: Faksimile Dagen 25.5.23. Foto: Norge IDAG (collage/innfelt)

Avisen Dagen anklager Svein-Magne Pedersen:

Marxistiske forutsetninger i kritikk av misjonen

– og kravet om sterkere innsamlingskontroll for det frivillige, idealistiske arbeid

En viktig kristen avis har de siste 10 år, under en ny redaktør og nye journalister, utviklet en ny journalistikk i kristen Norge som er hyperkritisk til frivillig og kristent arbeid, både misjon og aviser. Det har ført til en evig runddans med skandaliseringer, gapestokk, forfølgelse av personer og institusjoner som gjør mest for Guds rike i dette land. Det vil ingen ende ta. Og nå har verdensevangelisten Svein Magne Pedersen måtte tåle en ny runde gapestokk på avisens førsteside – og pisking i oppslag etter oppslag – som en Jesu Kristi tjener. Vel, sier Jesus at de som følger ham vil bli forfulgt, men ikke i en kristen avis?