Norge IDAG

5. september blir det 1000-årsmarkering på Tusenårsstaden i Gulen. Foto: Gulatinget, Visit Norway/Collage Norge IDAG

Med bønnelista til Gulatinget:

1000-årsmarkering på Tusenårsstaden

Mye går galt i Norge. Stortinget skal ta stilling til om fri abort skal utvides til barnet er få uker fra å kunne overleve en fødsel. Be for at loven blir avvist. Men vi feirer også 1000 år med Kristus, som etablerte livsrett nettopp for de nyfødte. Denne uken markerer vi det på Gulatinget.