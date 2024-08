Norge IDAG

Trener Oren Smadga klemmer bronsemedaljevinner Peter Paltchik. Foto: Facebook / Roee Adler

OL i Paris:

Mistet sønnen i Gaza – bringer medalje tilbake til Israel

Oren Smadga er treneren for Israels olympiske judo-team. Etter at et nært familiemedlem døde i krigen, reiste han likevel til OL. Nå får han takk fra Israels statsminister Benjamin Netanyahu for prestasjonene på landets vegne.