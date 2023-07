Norge IDAG

Ambassadør Avi Nir-Feldklein sier Jenin har blitt et kjerneområde for terror. Foto: Eli Bondlid

Israels ambassadør Avi Nir Feldklein:

– Moské og sykehus har blitt brukt som gjemmested for terrorister

Denne uken har det israelske forsvaret slått til mot terrorceller i Jenin. Israels ambassadør, Avi Nir Feldklein, sier til Norge IDAG at operasjonen har vært nødvendig. – 52 israelere har blitt myrdet i løpet av det siste året, mange av terrorangrepene stammer fra Jenin som har blitt et kjerneområde for terror.