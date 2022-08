Norge IDAG

Karmøy: Spikeren, Svein Knudsen, i Spikers Corner i samtale med Dan Odfjell. Foto: Finn Jarle Sæle

MØTE MED SPIKERS CORNER PÅ KARMØY

Vi fikk melde oss på da to viktige samfunnsdebattanter, Dan Odfjell og mannen bak Spikers Corner, Svein Knudsen, møttes for første gang. Av bakgrunn er de så ulike som en kan bli. Men forenet er de i brorskapet, som uten status og jåleri, kjemper for kristne verdier, ytringsfriheten og Norge. Og verken alder eller handikap stopper de som aldri gir opp.