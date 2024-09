Norge IDAG

BER SAMMEN: Unge evangeliske kristne i bønn sammen utenfor Høyesterett i USA. Foto: NTB/AP/J. Scott Eplehvit

Nye tall:

Nå er det flere kristne menn enn kvinner

En ny undersøkelse viser at mønsteret er snudd. For første gang i moderne amerikansk historie er unge menn nå mer religiøse enn sine kvinnelige jevnaldrende, melder New York Times.