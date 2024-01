Norge IDAG

Krig i Israel Hamas' øverste leder Ismail Haniyeh er ansvarlig for de bestialske drapene på israelske sivile som har utløst de israelske angrepene som nå rammer tusener av sivile palestinerne på Gazastripen. Det er mange år siden Haniyeh selv reiste fra Gazastripen. Foto: Foto: AP Photo/Adel Hana, arkiv/NTB.

Politisk leder av Hamas:

Nå vil han vurdere å frigi gisler - med en rekke betingelser

Lederen for Hamas sin politiske avdeling sier han er på vei til Kairo for å diskutere et forslag til avtale med hovedmålet å avslutte krigen i Gaza - løslate gisler, og oppnå våpenhvile.