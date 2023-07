Norge IDAG

– ØRNER, IKKE STRUTSER: Haakon Martinsen illustrerte i bildespråk hva vi kristne skal være. Foto: Nils Bakke

Maran Ata Landsstevne:

Når lokomotiv Maran Ata er i gang, kan det ikke stoppes

— Har du opplevd Maran Ata, kommer du aldri vekk ifra det. Det er veldig bra å komme hit igjen, uttrykte Einar Ims, Mandal-mannen som hadde vært borte fra sommerstevnene i 35 år. — Årsaken til at jeg er her nå, er at Den Hellige Ånd klart og tydelig sa: «Maran Ata i år.» En time senere kom bekreftelsen ved at kona kom hjem og sa: «Skal vi reise til Seljord i år?»