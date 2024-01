Norge IDAG

Når negative, ubearbeidede tanker sykeliggjør oss

Det blir sagt at hat dreper og at negative tanker om andre etser oss i sinnet som syre. Det handler om det berømte lageret vårt av søppel, skrot og «ting og tang» som er begynt å gå i forråtnelse. Statsminister Francis Bacon sa: «Det er ingen tvil om at en mann som ruger på hevn, gir næring til sine sår som ellers ville ha grodd.»