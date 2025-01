Norge IDAG

USAs utenriksminister Antony Blinken (t.v.) med Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: Ronaldo Schemidt / AP / NTB

Antony Blinkens avskjedsintervju:

– Netanyahu har gjort alt som er mulig for gislene

I et avskjedsintervju i New York Times legger ikke USAs utenriksminister Antony Blinken skjul på at de hadde uoverensstemmelser med Netanyahu, særskilt til å begynne med om humanitær hjelp til Gaza, og om bakkeinvasjonen av Rafa. Men den overraskende endring av kommunikasjonen i intervjuet skjer når Blinken avslører at de hele tiden hadde samarbeidet meget godt med Netanyahu.