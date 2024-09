Norge IDAG

Hersh Goldberg-Polin, Eden Yerushalmi, Ori Danino, Alex Lubnov, Carmel Gat og Almog Sarusi ble funnet i en Gaza tunnel. Foto: The Hostages Families Forum

Israel:

Netanyahu reagerer på gisseldrap

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har uttrykt sorg over dødsfallet til seks gisler, og sier at drapene beviser at Hamas ikke ønsker en våpenhvileavtale.