Norge IDAG

Guvernør i New York, Kathy Hochul, bestemte at byen fredag skulle ha oransje lyssetting 14 steder til minne om Bibas-familien. Foto: Guvernør Hochuls kontor

New York badet i oransje lys for å æres Bibas-familien

Flere kjente steder i New York som The One World Trade Center, Niagara Falls, the Empire State Building, ble opplyst av oransje lys til minne om Bibas-familien, som ble brutalt myrdet av Hamas.