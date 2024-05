Norge IDAG

DEMONSTRASJON: Folk deltar i en marsj til støtte for det palestinske folket i forkant av Nakba-dagen i Haifa nord i Israel tirsdag 14. mai 2024. Foto: NTB/AP

New York Times slakter dødstall fra Hamas

Israel frigir sine tall

FN har begynt å sitere et mye lavere dødstall for kvinner og barn i Gaza, og erkjenner at de har ufullstendig informasjon om mange av menneskene som ble drept under Israels militæroffensiv i territoriet.