Nok mat i EU? – Nå er det alvor!

Europaparlamentet stemte ned et lovforslag der arbeidet ble ledet av De Grünen om at bruken av plantevernmidler skulle ned 50 prosent innen 2030. Om forslaget var blitt vedtatt og gjennomført ville det resultater i sult, siden innsatsen for å finne alternativer ikke er nok prioritert.