Oslo: Slottet, 17. mai 2023. Foto: Rune Hansen

Grunnlovsdagen:

Norge – et selvstendig og uavhendelig rike

Vår selvstendighet som nasjon er viktig av mange grunner. Den ene er at det skal være kort vei mellom folket og makten. Om det bestemmes i Brüssel hva vi skal gjøre i Oslo eller Bergen, er ikke det akseptabelt. Den som har skoen på, vet hvor den trykker. Vi stoler heller ikke på at makten alltid arbeider til det beste for folket. Derfor er det tvingende nødvendig at folket kan avsette dem.