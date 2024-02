Norge og virkelighetens verden

Tilregnelighet: Den «Midtøsten-konflikten» som er under debatt i norske medier, organisasjoner og politiske fora finnes knapt. Sentrale norske eliter – politikere, journalister og biskoper – later til å ha tilegnet seg en virkelighetsforståelse som savner forankring i realiteter. Kan vi ta deres tilregnelighet for gitt? spør artikkelforfatteren. Foto: Skjermdump, Debatten NRK