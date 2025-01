Norge IDAG

Ulstein tar over et parti som for tiden laver rett under sperregrensen på mange meningsmålinger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Ny KrF-leder tror på oppsving for partiet

Dag-Inge Ulstein (44), som lørdag blir valgt til ny leder i Kristelig Folkeparti, tror at debatten rundt biologisk kjønn, senaborter og narkotika kan bidra til et løft for partiet.