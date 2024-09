Norge IDAG

GODT BESØKT: Over 350 deltok på Agapefest. 100 var med under Molde Symposium. Foto: Norge IDAG

Kjærlighetsfest i Molde:

Ny menighetsvekst i Norge starter med å vokse i troen

MOLDE: – Bibelen viser tydelig hvordan menighetens vekst først relateres til å vokse i troen. Men det er også viktig å vokse i antall. Det sa pastor Albert under sin tale om muligheter for menighetsvekst i Norge. Det var et av temaene på Molde Symposium, med Bønne-lunch og Agapefest.