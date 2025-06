Norge IDAG

Europa Demonstranter holder skilt og vifter med flagg under en pro-palestinsk demonstrasjon i Brussel. Foto: NTB/AP/Geert Vanden Wijngaert

Ødela Ukraina-bistand - trodde det var til Israel

Mer enn 100 pro-palestinske vandaler påførte ukrainsk militærutstyr skade for over 1,1 millioner dollar under et raid på et belgisk forsvarsanlegg.