Olaug Bollestad bekrefter at hun går av som KrF-leder

Oslo 20240822. Olaug Bollestad kunngjør at hun trekker seg som partileder i KrF etter krisemøtet i KrFs sentralstyre torsdag kveld. Bakgrunnen for sentralstyremøtet er at tre ansatte i KrF skal ha sendt et skriftlig varsel der de blant annet anklager partileder Olaug Bollestad for å ha en kritikkverdig lederstil. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB