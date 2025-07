Norge IDAG

Det var 572 delegater på Misjon 25 valgte inn det nye styret. Foto: Agnar Klungland

NLM:

Omorganiserer og åpner for kvinner i sentralstyret

Stavanger: Det nye under årets Generalforsamling (GF) i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er at organisasjonen åpnet for at kvinner kan være med i hovedstyret, som nå har fått nytt navn; Sentralstyret. De vedtok først en omorganisering som gjorde dette mulig. GF som holdes hvert tredje år hadde en omfattende saksliste.