Bergenspastorer tror fortsatt Bergen er utpekt av Gud 20 år etter:

– Overbevist om at Gud vil handle

«En høstkveld for 20 år siden kom en palestiner til Bergen med et budskap fra Gud. I et syn har han sett Skandinavia som en løve. Midt i løvens ildsprutende øyne ligger Bergen.» Denne tittelen sto som overskrift i Bergens Tidende 13. oktober 2001. Vi spurte et par av de som ble intervjuet i artikkelen, hva de tenker om dette i dag.