Foto: Pexels

Overtalelseskunst for kjøttetere

Kjøtt er i hardt vær. Fra to vinkler kjøres det på med at forbruket må ned fra 500 gram til 350 gram i uken. En grunn skal være helse, den andre klima. Men felles for de som promoterer tiltak for nordmenn, er at de nå gir råd på individ-nivå. Er det dårlig samvittighet som skal skape endring? Er det opplysning om klimatall? Er det skremsel om sykdom? Er det appell til sosiale hensyn?