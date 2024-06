Norge IDAG

Politi i sammenstøt med demonstranter foran museet. Foto: Andres Kudacki / AP / NTB

Palestina-aktivister okkuperte deler av museum i New York

Propalestinske demonstranter klarte å få opp et banner over hovedinngangen til Brooklyn Museum i New York. De klarte også å okkupere deler av kunstmuseet.