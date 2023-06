Norge IDAG

En far og en sønn ble skutt på den såkalte Vestbredden i kveld, torsdag 1. juni. Foto: Magen David

Terror:

Palestinsk far og sønn skutt

Et angrep mot en militærpost i kveld har ført til at to palestinere ble skutt. Angrepet skjedde nær bosetningen Neveh Tzuf på Vestbredden torsdag kveld, ifølge ulike israelske medier.