Norge IDAG

IRAN:– Jeg besluttet å fortsette min kamp og være «en fri røst» for alle de iranere som lider, sier Marzi, som har skrevet bok om sin tid som trosfange i Iran. Foto: Privat

Iranske Marzi er «en fri røst» for undertrykte iranere:

– Perserne og Israel har en felles fiende i Iran

– Jeg vet at Israel støtter det iranske folk, og at begge land kjemper mot den samme fiende. Det viser seg nå at millioner av iranere er veldig fornøyde med Israels aksjon i Iran, sier iranske Marziyeh (Marzi) Amirizadeh.