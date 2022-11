Norge IDAG

Debattinnlegg

Personleg kristen

Nyleg traff eg ein mann som fortalte at han var ein kristen, men ikkje ein personleg kristen. Dette reagerte eg på og har tenkt på det sidan. Kan ein vere kristen utan at det vert personleg? Kva er det å vere ein upersonleg kristen? Det er vel det ein kallar nominell kristen og at ein berre er det i namnet. Mannen sa vidare at han ville vere slik som alle andre. Men andre ord så går han på den breie vegen som ikkje fører til redning for sjela. Han er utan Gud og utan von for evigheita.