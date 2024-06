Norge IDAG

PÅ BILDØY: Den verdenskjente amerikanske forkynneren Debbie Rich taler på Norge IDAGs sommerstevne, tolket av Trine Overå Hansen. Til venstre Finn Jarle Sæle. Foto: Ingvill Mydland

Profeterte at Gud vil sende en ny vekkelse til Norge

Debbie Rich som har talt på konferanser med de kjente forkynnerne Reinhard Bonnke og W. Schambach, fortalte på Norge IDAGs sommerstevne, at hun våknet klokken 04 om morgenen med et budskap fra Gud om at han vil sende en ny vekkelse til Norge.