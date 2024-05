PST har avdekket russisk etterretning i Vestland – flere agenter avslørt

Sjef for E-tjenesten Nils Andreas Stensønes (f.v.), sjef for PST Beate Gangås og sjef for NSM Lars Christian Aamodt under en felles fremleggelse av den årlige trussel- og risikovurderinger fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Politiets sikkerhetstjeneste 12. februar 2024. Foto: Amanda P. Giske / NTB