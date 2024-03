Norge IDAG

Høyres Sandra Bruflot sier det er oppsiktsvekkende at regjeringen først får på plass et kvinneutvalg nå, selv om hun mener tiltaket er bra. Foto: Vidar Ruud / NTB

Regjeringen setter ned kvinneutvalg

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at regjeringen skal sette ned et nytt offentlig utvalg for kvinners arbeidshelse. Kunngjøringen kom på kvinnedagen.