Bilde av en dør der Hamas terrorister har brutt seg inn for å myrde jøder.

Gjemte seg i 16 timer:

Renata overlevde terror-angrepet 7. oktober

Den Israelske jenta Renata Bat Swiza, er født og oppvokst i kibbutz Kfar Za, bare få km fra Gaza som ble utsatt for terrorist angrep av Hamas terrorister 7 oktober. Dette er en av flere gripende historier om israelere som mirakuløst overlevde angrepet. Historien med Renata og hennes familie er eksepsjonell og et stort mirakel. Det er ingen selvfølge at de nå lever.