Republikanerne har gjenerobret flertallet i Senatet i Kongressen. Foto: AP / NTB

Republikanerne jubler over seier i Senatet – sikter mot storeslem

Republikanerne gleder seg over at de etter alt å dømme har tatt tilbake makten i Senatet. Partiet ligger også godt an til å beholde flertallet i Representantenes hus.