Norge IDAG

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gleder seg over regjeringens forslag om å bevilge 300 millioner til lærebøker i revidert nasjonalbudsjett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Regjeringen foreslår 300 millioner til lærebøker:

Ropstad (KrF): – Endelig noe å glede seg over!

Regjeringen foreslår 300 millioner til lærebøker for å møte lesekrisen blant norsk ungdom. Kjell Ingolf Ropstad (KrF) gleder seg over bevilgningen, men understreker samtidig behovet for en langvarig kraftig satsing i årene som kommer.