DANSK AVGJØRELSE: Denne uken behandlet Byretten i København en sak om en kvinne som bifalt terror. Foto: NTB

Sa hun var «megaglad» for det Hamas gjorde 7. oktober

Under en demonstrasjon sa en 19-årig at hun var «megaglad for Hamas sin beslutning om terrorangrep.» Kvinnen straffes nå, etter at Københavns Byret fastslo torsdag at kvinnen har brutt dansk lov.