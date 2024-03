Norge IDAG

Thomas og Karoline Neteland. Foto: Privat

Sangen Kong Jesus – Spotifys mest delte låt i Norge

En uvanlig nyhet kom i NRK Nyhetsmorgen 21. mars: På toppen av musikk-strømmetjenesten spotifys «Viral topp 50», en oversikt som viser Spotifys mest delte sanger, var sangen «Kong Jesus» med Thomas og Karoline Neteland. NRK påpekte at det var «ikke så ofte at sanger med et helt tydelig kristent budskap topper VG-lister eller andre lister over de mest delte sangene i Norge». Nå har sangen over 212 000 avspillinger.