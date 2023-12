Norge IDAG

The Chosen. Foto: The Chosen/Instagram.

Sesong 4 av The Chosen klar for amerikanske kinoer

Sesong 4 av The Chosen, en serie som dramatiserer Jesu liv og tjeneste, skal vises på kinoer over hele USA fra 1. februar. I løpet av måneden vil samtlige nye episoder fremvises, og først etter det blir den populære serien tilgjengelig på nett for et større publikum.