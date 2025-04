Norge IDAG

Folk deltar i en protest som krever umiddelbar løslatelse av gisler holdt av Hamas på Gazastripen, i Tel Aviv, Israel, lørdag 29. mars 2025. Foto: AP Photo/Maya Alleruzzo/NTB

Forsiktig optimisme:

Forhandler om løslatelse av gisler

En høytstående tjenesteperson i det israelske forhandlingsteamet, bekreftet i en samtale med Israel Hayom at forhandlingene foregår under fullstendig hemmelighold. Sikkerhetskilder sier at det nye forslaget er mottatt, men at det fortsatt ikke oppfyller Israels betingelser.