Sør-Afrika fikk ikke medhold i Haag

Trusselbildet: Politivakt rundt synagogene er et synlig bevis på at faren er reell, og under gatedemonstrasjonene mot Israel lyder det rop om å drepe jøder. Dette er blitt hverdagen for norske jøder, og vi ser ingen forsøk fra myndighetene eller mediene på å motvirke utviklingen. Synagogen i Bergstien i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB