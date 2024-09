Norge IDAG

TYDELIG: I et nylig intervju legger Mike Huckabee ingenting imellom når han blir spurt hva kristne skal mene om Trump. Foto: NTB/AP

Filmaktuelle Mike Huckabee:

Derfor bør kristne støtte Trump

Han spiller i den nye «God is not dead»-filmen, og sier kristne blir utskjelt for å ville påtvinge sine verdier på resten av landet. – Men jeg vil si: Vil ikke venstresiden påtvinge andre SINE verdier? Jo, det vil de, sier han.