Norge IDAG

Debattinnlegg

Staten ønsker ikke at fortellingen om Jesus skal spres

En ettertanke ved avslutningen av en sak. To statsråder, fra Venstre og Arbeiderpartiet har oppnådd det som var deres hensikt: Bibelen, grunnboken i kristendommen, religionen som har gitt oss vårt verdigrunnlag, skal ikke gis skoleelevene. Man sitter igjen med inntrykket av at jo vanskeligere tilgangen til boken blir for de unge, jo bedre.