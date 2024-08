Norge IDAG

Toppmøte i Jerusalem:

Storbritannia står med Israel

Fredag 2. august var forsvarsminister Yoav Gallant vert for Storbritannias forsvarsminister John Healey under hans første besøk til Israel siden han tiltrådte. Britiske myndigheter mener besøket viser ansvar for «å holde Storbritannia trygt hjemme og trygt i utlandet».