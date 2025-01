Norge IDAG

Grenseovergangen til Rafah mellom Egypt og Gazastripen søndag 19. januar 2025. Foto: NTB/AP Photo/Amr Nabil

Strategisk viktig grenseovergang:

Strid om PA-myndighetenes styring av Rafah

Først kom det melding om at Israel og Egypt har blitt enige om at Gaza-siden av Rafah-overgangen skal administreres av de palestinske myndighetene, under FNs tilsyn. Nå avviser statsministerens kontor delvis dette.