MOTTOK PRIS: Sylvi Listhaug og FrP mottok Jerusalemprisen på Oslo Symposium. Foto: Eli Bondlid

Finn Jarle Sæle:

Strømkampens dronning

Fins det noe lyspunkt når det gjelder strømkrisen, Norges viktigste sak for «folk flest» eller «vanlig folk» som Jonas og Trygve snakket om? I den valgkampen vi har bak oss, kom strømkrisen i bakgrunnen, selv om den har gitt oss alle et par tusenlapper i måneden i ekstra strømregning. Blant de som har minst, som minstepensjonister, de som bygget landet vårt, er det blitt et nytt fattig-Norge. For bedrifter har strømkrisen vært katastrofal, «Hallingskarvet» til Visjon Norge satt plutselig med en strømregning på 700 000 kroner.