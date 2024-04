Norge IDAG

REAGERER: Svein Andersen understreker viktigheten av å ta vare på religions- og trosfriheten i landet. Foto: Marion Haslien

Svein er i familie med ekteparet som er dømt etter demonutdrivelse:

– Uhyre tvilsomt i lys av trosfriheten

Svein Andersen som er i familie med ekteparet som er dømt til syv måneders fengsel etter å ha utført forbønn og demonutdrivelse for en kvinne, advarer mot at dommen blir et nytt skritt på vei mot fengsling av kristne som tror - og forsøker å leve etter Bibelen.