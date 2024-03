Norge IDAG

SØT: Denne jenta er en av mange som får hjelp på Lada-senteret. Her synger hun for gjestene. Foto: Eli Bondlid

Lada-senteret i Russland:

– Synliggjør evangeliet ved å spre Jesu kjærlighet i praktisk omsorg

Lada-senteret i Sovetski i Russland er et barmhjertighetens sted som sprer Guds velsignelser. Ikke bare til fattige og nødlidende i denne byen, men også til tre-fire andre byer i nærheten. For leder Olga Mironova er sosialsenteret tuftet på kristen nestekjærlighet. Og for å gjøre dette på best måte, har lederen studert psykologi og har teologiutdanning på samme nivå som prestene i Russland.